BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Team Visma di Jonas Vingegaard si aggiudica la cronosquadre di Barcellona, prima tappa del Tour de France 2026. Il campione danese è il più veloce a completare i 19,6 chilometri di percorso sulle strade della metropoli catalana con arrivo sul Montjuic, chiudendo la sua prova in 21’47” davanti al Netcompany Ineos Cycling Team del fresco campione d’Italia Filippo Ganna, il secondo più veloce di giornata a soli 8″ dal vincitore dell’ultimo Giro. Soltanto in terza posizione l’Uae Team Emirates Xrg del fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar (+0″12), principale favorito per questa 113esima edizione della Grande Boucle. Domani la seconda tappa, sempre in Spagna, la Tarragona-Barcellona di 168,5 chilometri.
ORDINE D’ARRIVO
1. Team Visma-Lease a Bike (Ned) in 21’47”
2. Netcompany Ineos Cycling Team (Gbr) a 0’08”
3. Uae Team Emirates Xrg (Uae) a 0’12”
4. Lidl-Trek (Ger) a 0’16”
5. Red Bull-Bora-Hansgrohe (Ger) a 0’19”
6. Decathlon Cma Cgm Team (Fra) a 0’39”
7. Alpecin-Premier Tech (Bel) s.t.
8. Groupama-Fdj United (Fra) a 0’41”
9. Bahrain Victorious (Bhr) a 0’47”
10. Team Jayco Alula (Aus) a 0’51”
CLASSIFICHE GENERALI
CLASSIFICA A TEMPO (maglia gialla)
1. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) in 21’47”
2. Filippo Ganna ITA (Netcompany Ineos) a 0’08”
3. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) a 0’12”
4. Juan Ayuso ESP a 0’16”
5. Remco Evenepoel BEL a 0’19”
6. Isaac Del Toro MEX a 0’26”
7. Davide Piganzoli ITA a 0’28”
8. Florian Lipowitz GER a 0’35”
9. Tobias Foss NOR a 0’38”
10. Paul Seixas FRA a 0’39”
CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)
1. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) in 22’03”
2. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) a 0’10”
3. Davide Piganzoli ITA (Team Visma Lease a Bike) a 0’12”
– Foto Ipa Agency –
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