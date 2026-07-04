BOLOGNA (ITALPRESS) – Tappa al Museo del Basket Italiano di Bologna per la Nazionale italiana di basket, impegnata domani alla Virtus Arena per il match contro la Lituania che di fatto chiuderà la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Il commissario tecnico ad interim, Marco Ramondino, insieme al suo staff, si è concesso una full immersion nella storia del basket italiano percorrendo le sale del Mubit di Piazza Azzarita.

Un viaggio a ritroso tra successi, match iconici e cimeli che coach Ramondino ha definito: “Bellissimo, lo dico non solo da professionista del nostro sport, ma anche da appassionato. Ci sono tante cose di cui ho letto o sentito parlare, ma poterle toccare con mano è comunque emozionante”.

Una visita che arriva dopo la vittoria nel match contro l’Islanda e alla vigilia di una partita, quella contro la Lituania, che aggiungerà un nuovo tassello al quadro delle qualificazioni per i Mondiali del Qatar. La fase successiva per gli azzurri è ormai cosa fatta, ma il match in programma sul parquet della Virtus Arena ha comunque il suo peso specifico: “E’ importante innanzitutto per il risultato, sappiamo che è una partita che inciderà sul nostro percorso di qualificazione, perché alla fase successiva porteremo i risultati di questo primo girone, ma è importante anche perché questo gruppo che Luca Banchi, Gigi Datome e la Fip stanno provando ad allargare comprende giocatori emergenti e quindi c’è anche la curiosità di vedere, man mano che si alza il livello della competizione e della posta in palio, come riusciamo ad adattarci a quanto troviamo in campo”.

“La Lituania – spiega Ramondino – è una squadra con un buon vissuto comune, ha uno zoccolo di giocatori nelle ultime finestre che si ripropone praticamente uguale, con l’aggiunta di tre giocatori Nba, Valanciunas, Buzelis e Jakucionis, più Tubelis che è un giocatore dello Zalgiris molto importante, quindi ci aspettiamo una grossa sfida dal punto di vista fisico e della durezza e questo metterà alla prova la qualità del nostro gioco perché dobbiamo essere assolutamente pronti a rispondere. Vedremo se riusciremo a mantenere un buon livello di esecuzione”.

– Foto xt1/Italpress –

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