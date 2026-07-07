FOIX (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mads Pedersen vince di prepotenza la quarta tappa del Tour de France 2026, la Carcassone – Foix di 181,9 km. Il corridore della Lidl-Trek si inserisce nella fuga di giornata e centra l’obiettivo, portando a casa il successo in una frazione perfetta per le sue caratteristiche. Il danese, che con la terza affermazione al Tour si prende anche la maglia verde, precede sul traguardo lo statunitense Quinn Simmons (Lidl-Trek) e lo spagnolo Raul Garcia Pierna (Movistar).
Il norvegese Torstein Traeen (Uno-X Mobility), invece, sfila la maglia gialla a Tadej Pogacar (UAE Emirates) e diventa il nuovo leader della classifica generale. Lo sloveno, insieme al gruppo dei migliori, lascia andare la fuga e arriva al traguardo con 13′ di ritardo. Domani andrà in scena la quinta tappa, la De Lannemezan – Pau di 158,3 km.
ORDINE D’ARRIVO
1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 4h10’45”
2. Quinn Simmons USA (Lidl-Trek) s.t.
3. Raul Garcia Pierna ESP (Movistar) s.t.
4. Marco Frigo ITA s.t.
5. Rasmes Debruyne BEL s.t.
6. Kevin Vauquelin FRA s.t.
7. Sean Quinn USA s.t.
8. Torstein Traeen NOR s.t.
9. Pablo Castrillo ESP s.t.
10. Mathias Vacek CZE s.t.
LE CLASSIFICHE AGGIORNATE
CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)
1. Torstein Traeen NOR (Uno-X-Mobility) 13h02’46”
2. Sean Quinn USA (EF Education EasyPost) +28″
3. Mathias Vacek CZE (Lidl-Trek) +3’50”
4. Tadej Pogacar SLO +7’53”
5. Jonas Vingegaard DEN +7’53”
6. Ramses Debruyne BEL 8’06”
7. Remco Evenepoel BEL +8’16”
8. Isaac Del Toro MEX +8’17”
9. Juan Ayuso ESP +8’20”
10. Paul Seixas FRA +8’41”
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 103 punti
2. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 55
3. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 44
CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)
1. Alex Baudin FRA (EF Education-EasyPost) 12 punti
2. Alex Molenaar NED (Caja Rural-Seguros RGA) 10
3. Nicolas Prodhomme FRA (Decathlon CMA CGM Team) 9
CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)
1. Mathias Vacek CZE (Lidl-Trek) 13h06’36”
2. Ramses Debruyne BEL (Alpecin-Deceuninck) +4’16”
3. Pablo Castrillo ESP (Movistar) +7’32”
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).