Totti “Quest’anno Roma più determinata e vogliosa”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo contenti e fiduciosi, speriamo di continuare su questa strada. Quest'anno la squadra è più competitiva e vogliosa, giocatori e allenatore si conoscono di più, penso che continuando così possiamo dire la nostra, anche se, essendo solo alla terza giornata, ci vuole tanta prudenza". Lo ha detto l'ex capitano e fuoriclasse della Roma, Francesco Totti, analizzando la grande partenza in campionato dei giallorossi di Gasperini. mec/mc/azn