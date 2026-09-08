Buonfiglio “Su Bianchedi aspettiamo la decisione dell’Anac”

ROMA (ITALPRESS) - "Bianchedi? Ci siamo visti questa mattina. Sto sollecitando, però aspettiamo la decisione dell’Anac". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, parlando a margine di un evento tra Coni e Sisal della situazione di Diana Bianchedi, vice presidente vicaria del Coni, nominata dal numero uno della Figc Giovanni Malagò nel ruolo di capo delegazione della nazionale di calcio. Poi, sulle tempistiche legate anche all'imminente finestra per le nazionali: "Io ho fatto non solo pressioni nel chiedere il parere, ma sto anche agendo personalmente, perché mi rendo conto della situazione. Dovevamo pensarci prima forse, ma non io. Se ho parlato con Malagò? Ci siamo parlati e la decisione di chiedere all'Anac, un soggetto esterno e autorevole, è proprio per togliere ogni fraintendimento. Questo perché tengo molto alla figura del vicepresidente vicario". Della questione ha parlato anche la stessa Bianchedi: "Con Buonfiglio ci confrontiamo ogni giorno, siamo allineati e il clima è super favorevole - le sue parole -. Ci sono dei passaggi definiti, ma proprio perché la scadenza è a ridosso con il 20 che inizia il raduno per le nazionali. Siamo in attesa di una risposta urgente", conclude l'ex schermidrice. mec/mc/azn