Home Video News Economia Bonus assunzioni, istruzioni per l’uso Video News Economia Focus Economia Pillole Bonus assunzioni, istruzioni per l’uso 8 Settembre 2026 NAPOLI (ITALPRESS) - Per le nuove assunzioni nel 2026 sono previste diverse agevolazioni. Il punto dell'economista Gianni Lepre. sat/gtr ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE esteri Cavagna “L’accordo Italpress-STA rafforza il legame tra Italia e Slovenia” Lombardia Sala “Sullo sversamento nel Naviglio valutiamo cosa fare anche a livello legale” Economia Italpress, Borsellino “In Slovenia nuovo tassello della crescita internazionale” Lazio Tagliavanti “Festival della storia di Roma è un appuntamento importante” Economia Energia, Vigilante “Efficientamento fondamentale”