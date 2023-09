GENOVA (ITALPRESS) – “Il vero salone straordinario sarà quello dell’anno prossimo, ma già oggi chi verrà qua troverà la Potsdamer Platz del dopo muro del Mediterraneo, il quartiere più moderno del Mediterraneo per il salone che sta diventando il più importante del mondo e che non è solo nautica ma anche svago”. Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti a margine di un sopralluogo nell’area del Salone Nautico di Genova insieme a Flavio Briatore. “Il Salone cresce coi nuovi canali d’acqua, nuovi espositori, numeri straordinari. Intorno al mondo della nautica e del refitting stanno crescendo anche il turismo e l’ospitalità e questo vuol dire una crescita straordinaria. Non è un caso che la Liguria cresca rispetto a tutte le località principali del Mediterraneo”, ha aggiunto Toti.

Foto: ufficio stampa regione Liguria

(ITALPRESS).