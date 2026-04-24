Asti, sequestrati 22 kg di cocaina ed un arsenale di armi illegali: un arresto

ASTI (ITALPRESS) – Maxi operazione ad Asti: i carabinieri del comando provinciale arrestano un uomo. Sequestrati 22 kg di cocaina ed un arsenale di armi illegali. L’arresto è stato il punto d’arrivo di un lavoro lungo e silenzioso, costruito giorno dopo giorno sul territorio.

Da tempo i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti avevano intensificato i controlli in alcune zone ritenute sensibili, raccogliendo piccoli segnali che, presi singolarmente, potevano sembrare irrilevanti: movimenti sospetti, frequentazioni ricorrenti, brevi incontri. Si tratta della tipica attività di presenza costante, fatta di pattugliamenti, osservazione e conoscenza diretta del contesto locale.

Il giorno dell’intervento è arrivato a seguito dell’ennesimo riscontro investigativo. Alle ore 14:00 del 20 aprile scorso, i Carabinieri hanno avviato il blitz, intervenendo con precisione in un’operazione pianificata nei minimi dettagli. L’uomo è stato fermato senza possibilità di fuga, mentre i militari procedevano alle perquisizioni. La prima perquisizione è stata eseguita presso l’abitazione di un 47enne, di nazionalità albanese e pluripregiudicato, situata in Asti, via Vayra. All’interno sono stati rinvenuti una modica quantità di sostanza stupefacente e tre pistole: una nell’appartamento, una nell’autorimessa e una a bordo dell’autovettura in uso all’indagato. Gli investigatori si sono quindi spostati presso un secondo immobile, Via Pallio, nella disponibilità dell’uomo.

In tale luogo è stata rinvenuta l’ingente quantità di stupefacente, oltre ad altre due armi clandestine. Il bilancio complessivo dell’operazione è di assoluto rilievo: sequestrati 22 chilogrammi di cocaina, che sul mercato corrispondono a circa 100 mila dosi per un valore di 5 milioni di euro; 5 pistole provento di furto – di cui una con matricola abrasa – un silenziatore artigianale e oltre 200 munizioni, comprese alcune da guerra, nonché materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Alessandria.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).