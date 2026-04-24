Confindustria Piemonte, Filippo Sertorio eletto Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria

TORINO (ITALPRESS) – Filippo Sertorio è stato eletto Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Piemonte, che raggruppa il 96% delle 5.900 imprese associate al sistema confindustriale regionale, che complessivamente occupano oltre 175 mila addetti. Sertorio resterà in carica per il prossimo quadriennio e subentra ad Alberto Biraghi, che era stato eletto nel 2022.

Alla riunione elettiva ha partecipato anche Fausto Bianchi, Presidente nazionale di Piccola Industria di Confindustria. Sertorio, 54 anni, torinese, è Amministratore unico di BlueJays, Holding attiva negli investimenti in Pmi e startup. Già presidente della Piccola Industria dell’Unione Industriali Torino dal 2021 al 2025, attualmente Vicepresidente di Piccola Industria di Confindustria, con delega al Credito, Finanza e Fisco. “Nel corso del mio mandato voglio lavorare insieme ai colleghi soprattutto su due pilastri: crescita delle Pmi e senso di appartenenza al sistema Confindustria – ha detto Sertorio subito dopo l’elezione – “Le Pmi rappresentano l’ossatura del nostro Paese, poterle rappresentare è un grande onere e un onore. In questo momento così complicato a livello geopolitico, occorre serrare i ranghi, fare squadra, lavorare insieme per dimostrare la compattezza del nostro sistema, trovando punti di convergenza con l’intero sistema della rappresentanza”.

La mattinata di lavori è proseguita con la riunione del Consiglio Centrale della Piccola Industria di Confindustria. Al centro dell’agenda la grave crisi energetica in corso, che impatta prioritariamente proprio il tessuto imprenditoriale delle Pmi. All’ordine del giorno anche la presentazione della Mappa della crescita nazionale, l’evoluzione su scala più estesa di un progetto che proprio Sertorio creò nel 2021 quando divenne Presidente della Piccola Industria dell’Unione Industriali Torino. Si tratta di un vero e proprio manuale operativo per guidare il processo di trasformazione delle industrie che comprende schede sinottiche, best case e testimonianze, offrendo una panoramica completa delle opportunità e delle competenze funzionali al passaggio dimensionale.

– Foto ufficio stampa Confindustria Piemonte –

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