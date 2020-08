GENOVA (ITALPRESS) – Una “giornata simbolica”, che più che “per celebrare”, rappresenta una “lezione al paese”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel giorno dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova-San Giorgio. “Sono stati due anni molto complicati – ha detto Toti – molto difficili, ma anche pieni di soddisfazione. Sono partiti quel 14 agosto che ha portato via 43 vite e sono passati dall’autunno più piovoso di sempre nella storia della Liguria e da una pandemia e nonostante questo abbiamo dimostrato con tenacia e determinazione di essere arrivati all’obiettivo. Siamo stati un esempio per tutti che se le cose si vogliono fare si possono fare, proprio pensando a quelle morti assurde. E per questo ringrazio tutti: chi ha lavorato alla costruzione del ponte, nonostante il Covid e tutti i colleghi giornalisti che hanno raccontato questa impresa”.

(ITALPRESS).