ROMA (ITALPRESS) – Il vicepremier e ministro Matteo Salvini, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani e l’amministratore delegato della Società Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi hanno sottoscritto al Mit un Protocollo d’intesa per disciplinare le modalità di realizzazione di importanti opere infrastrutturali sul territorio regionale. Si tratta di un investimento complessivo di circa 3 miliardi di euro come previsto nel Piano Economico Finanziario di Aspi, importo interamente finanziato dalla società concessionaria. Tra le altre, quelle di maggiore interesse riguardano: Ampliamento alla terza corsia dell’Autostrada A11 nel tratto Firenze – Pistoia; Ampliamento dell’Autostrada A1 nel tratto Incisa – Valdarno, riqualifica delle carreggiate esistenti e re-direzionamento delle stesse verso nord nell’ambito dell’ampliamento alla terza corsia dell’Autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Firenze nord. Restauro e valorizzazione ambientale a corredo dei lavori di adeguamento dell’Autostrada A1 afferenti ai lotti 12 e 13 della Variante di Valico (A2 e A1+A3).

I lavori sono ricompresi tra quelli di “preminente interesse nazionale”, in quanto la loro realizzazione è ritenuta strategica per lo sviluppo del territorio e dell’economia della regione. Nel territorio, inoltre, Autostrade per l’Italia sta portando avanti gli interventi per la realizzazione della terza corsia nel tratto tra Firenze Sud e Incisa. Con questi interventi di potenziamento previsti dal protocollo, potrà dirsi completato il progetto complessivo di ampliamento dell’Autostrada del Sole per il Centro Italia. Lo si legge in una nota del Mit.

foto: ufficio stampa MIT

(ITALPRESS).