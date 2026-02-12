Toscana, Giani: “Voglio una Regione che cresce alla stessa velocità”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Io voglio una Toscana che cresce alla stessa velocità. Come cresce nei centri storici, come vive i problemi nelle città d’arte e nelle città che hanno un grande richiamo turistico, e che magari vedono l’intervento di 30 milioni di euro da parte della Regione per fare una strada che sia alternativa a Via Baracca a Firenze, e semplifichi il traffico urbano accanto alla tramvia, ma se metto 30 milioni su Firenze per questo, voglio mettere 15 milioni sui territori della Toscana diffusa. Cresceremo alla stessa velocità”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze.

