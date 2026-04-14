Omicidio di Massa, sono tre i minori indagati. Disposta l’autopsia sulla vittima

GENOVA (ITALPRESS) – La Procura per i Minorenni di Genova ha reso noto che sono tre i minorenni iscritti nel registro degli indagati per i reati di omicidio aggravato in concorso e rissa aggravata, in relazione ai fatti avvenuti lo scorso 12 aprile. Le indagini sono tuttora in corso e puntano a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e le singole responsabilità dei giovani coinvolti. L’attività investigativa è condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Massa Carrara e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massa, impegnati in approfondimenti su ogni elemento utile a chiarire il contesto e lo sviluppo dei fatti.

Nella giornata odierna, alla presenza dei difensori, è stato conferito l’incarico per l’autopsia al professor Francesco Ventura dell’Università di Genova, con l’obiettivo di accertare le cause del decesso dell’uomo 47enne. L’esame medico-legale è iniziato nel pomeriggio e il consulente avrà 30 giorni di tempo per depositare la relazione, salvo eventuali proroghe. Per giovedì 16 è fissata, presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, l’udienza di convalida del fermo per uno degli indagati. L’udienza si svolgerà a porte chiuse, come previsto dalla normativa. La Procura sottolinea la particolare delicatezza del procedimento, richiamando il rispetto della Carta di Treviso per tutelare i minori coinvolti, sia come presunti autori di reato sia come vittime, evitando ogni forma di sovraesposizione mediatica.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS)