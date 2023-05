FIRENZE (ITALPRESS) – “Io ritengo che purtroppo il tema della sanità spesso ricorre come lamentela ma in realtà se andiamo a guardare oggettivamente è molto più il profilo di eccellenza che la sanità stessa esprime in Toscana”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una iniziativa svoltasi quest’oggi nel reparto maternità dell’ospedale Careggi di Firenze, in concomitanza col giorno della Festa della mamma. Con il ministro della Salute Orazio Schillaci ieri a Massa “ci siamo concentrati soprattutto sul passare ad istituto di ricerca nazionale Monasterio che è eccellenza per la cardiologia, prima pediatrica e poi in generale – ha aggiunto Giani -. Ho avuto un riscontro positivo su questo, sono molto contento, insieme al Meyer anche Monasterio diventerà un centro di ricerca nazionale che quindi è un punto a favore in più per la sanità toscana”.

