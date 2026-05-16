Riccardi “Il Friuli ringrazia gli alpini nel 50° anniversario del terremoto del 1976”

UDINE (ITALPRESS) – “Il Friuli ringrazia e non dimentica. La partecipazione a questa giornata della riconoscenza e della solidarietà promossa dall’Associazione nazionale alpini è importante perché ci consente di esprimere gratitudine per lo sforzo, il valore e la grande organizzazione che gli alpini hanno garantito nel tempo, come accadde in occasione del terremoto del 1976 con l’avvio dei primi cantieri di lavoro”. Così l’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità e delegato alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto a Gorizia alla Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini, dedicata al 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976.

La cerimonia, organizzata con la partecipazione dell’Associazione nazionale alpini, si è aperta al Parco della Rimembranza ed è proseguita con l’ingresso del Labaro nazionale dell’Ana, del vessillo della Sezione Ana di Gorizia, del Gonfalone della Città di Gorizia e del Gonfalone della Regione Friuli Venezia Giulia, entrambi decorati di Medaglia d’Oro.

Nel corso della mattinata si sono svolti l’alzabandiera, gli onori ai Caduti, lo sfilamento lungo le vie cittadine, gli interventi commemorativi delle autorità in piazza della Vittoria e la Santa Messa nella chiesa di Sant’Ignazio. La giornata ha richiamato il ruolo svolto dagli alpini nei giorni e nei mesi successivi al sisma del 1976, quando la loro presenza nei cantieri di lavoro contribuì alla risposta solidale e organizzata delle comunità colpite. Un impegno che oggi il Friuli Venezia Giulia ricorda con riconoscenza, custodendo una memoria condivisa fatta di sacrificio, servizio e responsabilità civile.

– Foto Regione FVG –

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