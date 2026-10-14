Toscana, Giani “Riportare l’agricoltura al centro delle politiche di sviluppo”

FIRENZE (ITALPRESS) – Più opportunità per le donne in agricoltura, sostegno all’imprenditoria femminile e servizi per contrastare lo spopolamento delle aree rurali. Sono i temi al centro di Women Farmers 2026 – Cultivating the Future, l’iniziativa promossa oggi dalla Regione Toscana a Bruxelles, nell’ambito della ‘Settimana europea delle Regioni e delle Città’. Un appuntamento che, spiega un comunicato stampa della Regione Toscana, conferma la crescente dimensione europea de ‘La Toscana delle Donne’, il progetto regionale per la parità di genere già riconosciuto come buona pratica a livello europeo.

All’incontro, ospitato nella sede di rappresentanza della Regione Toscana presso l’Unione europea, hanno partecipato il governatore Eugenio Giani, l’assessora alle pari opportunità Cristina Manetti e l’assessore all’agricoltura Leonardo Marras, insieme a rappresentanti delle istituzioni europee, della Fao e del mondo agricolo. Al centro del confronto, nell’anno internazionale dedicato alle donne agricoltrici, la ‘Dichiarazione Firenze-Bruxelles’, una carta in dieci punti per rafforzare le politiche di genere e sostenere l’imprenditoria femminile in agricoltura, anche in vista della programmazione europea 2028-2034.

“Questa carta in dieci punti nasce dalla scelta di riportare l’agricoltura al centro delle politiche di sviluppo della Toscana – ha dichiarato il presidente Eugenio Giani -. Un settore che ha segnato nei secoli la storia e l’identità della nostra regione, modellandone il territorio, dalle bonifiche della Maremma e della Val di Chiana fino all’area dell’antico lago di Bientina. Oggi vogliamo rilanciarlo come motore di crescita e in questo percorso il ruolo delle donne, con la loro capacità imprenditoriale e innovativa, è fondamentale”.

“L’agricoltura toscana può contare su oltre un miliardo di euro di risorse europee nell’arco di sei anni, cui si aggiungono fondi regionali – ha proseguito Giani -. Anche se la prossima programmazione potrebbe ridurre questa capacità di investimento, vogliamo continuare a sostenere il settore. I dieci punti della Dichiarazione saranno un riferimento per orientare i nostri bandi e valorizzare la presenza femminile”.

“Con la ‘Dichiarazione Firenze-Bruxelles’ vogliamo trasformare una riflessione politica in un impegno concreto – ha spiegato l‘assessora Cristina Manetti -. Un percorso che si inserisce nello spirito de ‘La Toscana delle Donne’, un progetto che trova sempre più spazio in Europa, dove è già stato riconosciuto come buona pratica. La parità di genere deve tradursi in azioni concrete e diventare una leva di sviluppo anche per le comunità rurali, creando opportunità e servizi che consentano alle donne di costruire il proprio futuro nei territori in cui vivono. Le aree rurali non devono essere luoghi da cui partire, ma luoghi in cui scegliere di restare e investire. Le donne sono sempre più protagoniste dell’agricoltura toscana. Il 42% degli agriturismi è a conduzione femminile, un dato importante che vogliamo far crescere, sostenendo l’imprenditoria delle donne e creando condizioni di reale parità”.

-Foto IPA Agency-

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