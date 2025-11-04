Toscana, Giani: “La proroga dello stato di emergenza post alluvione è molto importante”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Voglio ringraziare per la proroga” di stato d’emergenza post alluvioni avvenute in Toscana negli ultimi anni, “perché è molto importante e devo dire che si sono adoperati tutti”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un convegno in svolgimento a Firenze. “Ad esempio Giovanni Donzelli, non è del mio schieramento, ma si è adoperato molto e io voglio ringraziare perché a livello di governo con questo decreto legge ci dà la possibilità di lavorare per altri tre mesi-ha aggiunto Giani-. La proroga significa che noi possiamo continuare con le procedure, che sono in corso, per poter liquidare i rimborsi e fare delle opere pubbliche, le opere che appunto possono consentire impostate la prevenzione nei fiumi. Poi c’è la possibilità di attivare quello che sono anche i rimborsi che vanno oltre i 5.000 euro”.

“Se fossimo passati subito allo stato di ricostruzione si sarebbero interrotte le procedure e si sarebbe fermato magari per 4-5 mesi tutto, quindi è stato un fatto importante. Certo, la proroga” dello stato d’emergenza “fino a fine anno, quindi ora noi utilizzeremo con forza tutto quello che è possibile per poter utilizzare questi tre mesi. Devo dire che per le pratiche di rimborso siamo riusciti a passare negli ultimi mesi già 1.600 rimborsi da 5.000 euro, quindi significa che gli uffici, soprattutto quelli comunali che fanno e curano la prima pratica, hanno preso mano su come poter impostare queste procedure e quindi sarebbe stato davvero un peccato fermare tutto ora che si stanno velocizzando le attività operative anche di competenza dei funzionari comunali che poi, istruendole, consentono da parte nostra, in questo caso nella visione commissariale di provvedere alla liquidazione” ha concluso Giani.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).