Toscana, Giani “Il 3 settembre ci sarà la riunione operativa della coalizione”

FIRENZE (ITALPRESS) – Si è svolto ieri pomeriggio nella sede del Pd Toscana a Firenze il primo incontro fra le forze politiche a sostegno della ricandidatura a governatore della Regione Toscana di Eugenio Giani. “Sono molto soddisfatto dell’incontro di ieri e del contributo di tutti alla costruzione dei contenuti-ha dichiarato quest’oggi Eugenio Giani-, L’incontro si svilupperà la settimana prossima, mercoledì alle 15, con una riunione operativa per continuare a sviluppare i contenuti del programma. Ritengo giusto che la coalizione si presenti con alcuni pilastri fondamentali condivisi e che ognuna delle liste possa poi esprimere i propri contenuti specifici, sempre in armonia con il programma”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).