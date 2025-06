Toscana, Giani “Bilancio positivo negli ultimi 5 anni, parlano i fatti”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Per quello che mi riguarda, io sto svolgendo un ruolo che mi porta un bilancio positivo negli ultimi 5 anni: e quindi, siccome è bene che parlino i fatti, mi sembra che i fatti per quello che mi riguarda parlino”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al primo mandato, rispondendo a una domanda sulla candidatura del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Giani, a margine di una iniziativa svoltasi oggi a Firenze, ha spiegato come “nella dialettica fra i partiti, fra le coalizioni, non c’è una data” già prefissata per la formalizzazione del candidato presidente. “E’ giusto che siano i partiti che in qualche modo, nella loro dialettica interna e fra di loro, nella coalizione, arrivano a maturare la designazione ufficiale”.

