Toscana, Giani “Assegnazione delle deleghe dopo il prossimo Consiglio regionale”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Abbiamo preso atto che probabilmente il prossimo Consiglio regionale non sarà a breve, ma si svolgerà nell’arco dei 10 giorni previsti dalla legge, e l’assegnazione proprio per legge delle deleghe avverrà dopo che io ho avrò ottenuto, dopo la discussione del programma che ieri ho proposto, l’approvazione da parte del Consiglio. Quindi la giunta per l’assegnazione e le deleghe si terrà nell’arco delle 24 ore successive allo svolgimento del prossimo Consiglio regionale. In quella sede assegnerò le deleghe”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento in svolgimento alla ex stazione Leopolda a Firenze.

“Allo stato attuale è evidente che ci si orienta verso” l’affidare la delega a “Monia Monni per la sanità, però non vorrei dire oltre perché ritengo che sia necessario un approfondimento forte, trattandosi di una giunta che ha varie novità per poter assegnare bene le deleghe”, ha rivelato. “Il messaggio che do ai toscani è che bisogna avere coraggio e leggere attraverso la giunta la Toscana nuova, quella che sta emergendo, che punta sulle nuove generazioni, e da un ruolo sempre più forte delle donne. Poi ai posteri l’ardua sentenza” ha concluso Giani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).