FIRENZE (ITALPRESS) – Sono circa 3 milioni – per l’esattezza 3.007.106 – i toscani che oggi e domani sono chiamati alle urne per eleggere il presidente e i 40 consiglieri della Regione. Per la prima volta si recheranno alle urne anche 17 mila diciottenni. Seggi aperti fino alle 23 di domenica e lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio si svolgerà immediatamente dopo la chiusura delle urne, nel corso del pomeriggio.

AFFLUENZA IN CALO

Alle 12 si è recato alle urne il 9,95% degli aventi diritto, in calo rispetto al 14,66% delle precedenti elezioni. Cinque anni fa, alle consultazioni regionali del 2020, a votare furono 1.870.283 toscani (il 62,6%): nel 2015 l’affluenza più bassa nei cinquant’anni di storia della Regione, poco oltre il 48 per cento, ben lontana dal 95,9 per cento del 1970 quando le Regioni sono nate.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).