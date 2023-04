FIRENZE (ITALPRESS) – Tenuto a battesimo dalla vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, è iniziato oggi il primo corso sul vino in un Istituto turistico toscano, il Cattaneo di Cecina. “Undici DOCG, 41 DOC, 6 IGT – ha detto Saccardi – fanno della Toscana una regione leader del vino di qualità e uno dei protagonisti mondiali del turismo del vino. Un comparto sempre in crescita che ha bisogno di personale formato affinchè possa svilupparsi in modo diffuso e sostenibile. Per questo sono molto contenta di dare il via a questo corso che unendo la materia enologica a quella turistica, realizza un vero investimento, una chiave perfetta anche per l’offerta futura alla quale vogliamo preparare giovani con quelle competenze che permettano loro di affrontare il settore in modo innovativo e dinamico facendo conoscere il vino attraverso la bellezza del territorio, la cultura e la storia della Toscana”.

L’iniziativa è promossa dalle Donne del Vino che “sono salite in cattedra” per colmare una lacuna e cioè l’insegnamento del vino nelle scuole e spiegare agli studenti che i wine territories, così come le cantine di Chianti, Brunello, Nobile di Montepulciano e Vernaccia, possono offrire loro opportunità di lavoro e viaggi da commercializzare. Benchè il turismo abbia un’importanza strategica nell’economia regionale e l’enogastronomia sia una delle motivazioni di viaggio più forti, negli istituti scolastici che formano i futuri manager di agenzie e uffici turistici o grandi alberghi manca infatti del tutto questa materia. Si tratta di cicli di 10 ore basati su testimonianze e esempi pratici, affiancati dai docenti degli istituti, nel febbraio scorso all’Istituto alberghiero Mattei di Rosignano Solvay e, dal 18 aprile, nell’Istituto turistico Cattaneo di Cecina. Per i 50 studenti di questa scuola il comune di Cecina ha messo a disposizione gratuitamente il suo auditorium.

Gli assaggi di vino sono riservati ai maggiorenni e una particolare attenzione viene posta sul concetto del bere consapevole e il contrasto al binge drinking. Le “insegnanti” Donne del vino sono di comprovata esperienza e professionalità: Donatella Cinelli Colombini, Marzia Morganti, Vincenza Folgheretti, Angela Zinnai, Annalisa Rossi, Maddalena Mazzeschi, Priscilla Occhipinti, Laura Marzari e la sommelier Paola Rastelli che ha organizzato entrambi i corsi. Docenti universitarie e esperte di fama nazionale per insegnare enoturismo, enologia e viticultura, denominazioni e normative, principi di degustazione e servizio del vino con specifico riferimento alla Toscana.

I corsi realizzati in Toscana fanno parte del progetto D-vino organizzati dalle Donne del vino e realizzati in due scuole – un alberghiero e un turistico – per ogni regione.

“Hanno l’obiettivo di accrescere le prospettive di lavoro per i futuri diplomati, dare alle cantine e ai territori del vino dei professionisti capaci di promuoverle come destinazioni turistiche oltre che accrescere le prospettive di conoscenza delle bottiglie italiane nei mercati esteri” spiega la delegata toscana delle Donne del vino Donatella Cinelli Colombini.

Il progetto D-vino è iniziato nell’anno scolastico 2021-22 in Piemonte, Emilia-Romagna e Sicilia per un totale di 8.000 studenti. Nell’attuale anno scolastico formerà circa 25.000 giovani di tutta Italia “nella logica dei grandi progetti europei come il Farm to Fork e la Next generation – conclude Cinelli Colombini -, il vino può avere il ruolo di acceleratore verso un cambiamento sostenibile e accorciare la distanza fra città e campagna”.

foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).