Banda specializzata in furti tra Lombardia e Marche, 4 arresti nel Milanese

PESARO (ITALPRESS) - Gli agenti della Polizia di Stato, nell'ambito di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Pesaro, hanno fermato tre cittadini albanesi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra Lombardia e Marche tra febbraio e aprile. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Milano insieme ai colleghi di Pesaro, ha consentito di individuare la base logistica del gruppo criminale in un box sotterraneo situato a Vimodrone, nel Milanese, utilizzato come punto di partenza per le trasferte finalizzate alla commissione dei reati. vbo/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)