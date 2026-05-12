Electrolux, Fedriga “Questa crisi non possono pagarla solo i lavoratori”

BOLOGNA (ITALPRESS) - Sulla crisi Electrolux, che riguarda 1.700 lavoratori, è intervenuto anche il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, presente oggi a Bologna alla due giorni di R21. Fedriga ha annunciato che sono in corso già le prime interlocuzioni con l'azienda e ha dichiarato: "La situazione ci preoccupa molto, capiamo che il settore è in crisi, ma questa crisi non possono pagarla solo i lavoratori. Dobbiamo trovare delle soluzioni e anche in questo caso, ad esempio, l'innovazione può essere un fattore importante. Oltre il caso specifico, drammatico perché riguarda 1.700 lavoratori, servono strategie nazionali per far sì che sia indifferente dove produrre, perché su questo saremo sempre perdenti. Per questo motivo la capacita di fare innovazione e di creare un legame con il territorio e' fondamentale, altrimenti da un giorno all'altro noi permettiamo alle aziende di portare la produzione in Paesi in cui i costi del lavoro e dell'energia sono più bassi e dove ci sono regole più blande per quanto riguarda l'impatto ambientale: questo significherebbe ridurre l'Europa e l'Italia a Paesi di consumo e non di produzione". xt1/tvi/mca1