ISCHIA (ITALPRESS) – Sarà Tosca l’artista che si esibirà per la serata finale della 45esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo in programma il 29 giugno a Lacco Ameno nei giardini di Villa Arbusto.

A Ischia Tosca sarà accompagnata da Massimo De Lorenzi alla chitarra, Giovanna Famulari al violoncello e Luca Scorziello alle percussioni e batteria.

La cantante romana è sempre stata un’artista eclettica con un’innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione; collabora con grandi artisti come Ivano Fossati, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Chico Buarque, Ivan Lins, Ron (con cui vince il Festival di Sanremo nel 1996), Luìsa Sobral, Sìlvia Pèrez Cruz. Ha al suo attivo nove dischi in studio e tredici tra live e album teatrali. Da settembre 2022 è Direttore Artistico di Officina Pasolini, il Laboratorio e HUB culturale della Regione Lazio già guidato dal 2015 come coordinatore della sezione Canzone. Da quattro anni è impegnata in un lungo tour internazionale per “Morabeza”, disco uscito insieme al documentario “Il suono della voce” – che le è valso il Nastro d’Argento come “Protagonista dell’anno” – e premiato con due Targhe Tenco – tra cui miglior canzone singola con “Ho amato tutto”, brano vincitore del premio Bigazzi al 70° Festival di Sanremo.

Nel 2024 è artista residente all’Auditorium di Roma per festeggiare il suo viaggio artistico iniziato 30 anni fa con una serie di appuntamenti tutti diversi tra loro ed esclusivi, tra cui quattro serate con ospiti sempre diversi di D’Altro Canto, che nel frattempo da programma alla radio e poi album, si è trasformato in evento teatrale.

Il premio Ischia è patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno d’Ischia, dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalla Siae, con il contributo dell’ACI – Automobil Club Italia, Gruppo Unipol, Gruppo Menarini, da Mundys e da A2A Life Company. Media Partner della manifestazione SKYTG24 – ItalPress Data Stampa srl.

– Foto : ufficio stampa Premio Ischia –

(ITALPRESS).