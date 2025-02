ROMA (ITALPRESS) – La Suzuki Rally Cup e il Suzuki Challenge tornano nel 2025 per animare il panorama del Motorsport italiano. I due storici campionati monomarca Suzuki, giunti rispettivamente alla 18esima e 26esima edizione, sono stati presentati al Circuito di Castelletto di Branduzzo.

Organizzati da Suzuki Italia, in collaborazione con lo storico partner Emmetre Racing, i trofei ripropongono le formule vincenti che, anno dopo anno, hanno regalato spettacolo. I campionati monomarca Suzuki offrono ai giovani piloti emergenti e ai gentleman driver l’opportunità di competere in gare di prestigio con mezzi competitivi e affidabili, il tutto a costi contenuti e con la chance di conquistare i ricchi montepremi in palio. Tutte le gare si disputano nell’ambito di manifestazioni di livello nazionale e internazionale, su percorsi spettacolari, preparati con cura da organizzazioni esperte e sempre attente alla sicurezza.

Questo il calendario della La Suzuki Rally Cup 2025:

23 marzo, 48° Rally Ciocco (LU)

13 aprile, 19° Rally del Piemonte (CN)

11 maggio, 109° Targa Florio (PA)

01 giugno, 43° Rally Due Valli (VR)

20 luglio, 61° Rally Valli Ossolane (VCO)

14 settembre, 8° Rally del Lazio (FR)

19 ottobre, 72° Rally Sanremo (IM)

Questo il calendario del Suzuki Challenge, legato al Campionato Italiano Cross Country Rally (CICCR):

23 marzo, 15° Italian Baja di Primavera-Artugna Race (PN)

18 maggio, Rally Raid Sardegna (SS)

6 luglio, Italian Baja World Cup (PN)

21 settembre, 2° Baja dello Stella (UD)

9 novembre, Raid of the Champions (Ungheria)

