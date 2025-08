VENEZIA (ITALPRESS) – Dopo il successo dell’edizione 2024, tornano a settembre 2025 “I Festival per lo Sport Veneto”, l’iniziativa promossa e organizzata dal CONI Veneto con il sostegno della Regione del Veneto. Un appuntamento atteso e partecipato che attraverserà tutte le sette Province venete e la Città Metropolitana di Venezia per promuovere la cultura dello sport, dell’inclusione e del benessere. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione del Veneto con un contributo di 40 mila euro.

“Con questi Festival – dichiara l’assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari – vogliamo rinnovare il nostro messaggio: il Veneto è terra di sport per tutti. Una palestra diffusa dove la pratica motoria e sportiva diventa motore di socialità, salute, educazione e sviluppo. Dai percorsi amatoriali e aggregativi ai grandi appuntamenti internazionali come le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la nostra Regione si conferma protagonista attiva e dinamica nel panorama sportivo italiano e non solo”.

I Festival, che si terranno nel mese di settembre, coinvolgeranno le comunità locali grazie alla partecipazione delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP. Saranno giornate all’insegna del movimento e dell’inclusione, arricchite da momenti culturali, testimonial d’eccezione e approfondimenti su corretti stili di vita, tutela della salute e sport come strumento di integrazione, soprattutto per le categorie fragili e svantaggiate.

“Con questa iniziativa – prosegue Corazzari – continuiamo a investire nella promozione dello sport di base, che è il fondamento di una comunità sana e coesa ed è vivaio per i campioni del domani. I Festival saranno occasione per accendere i riflettori sui Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, evento che vede il Veneto protagonista con impianti, investimenti e l’entusiasmo di un intero territorio pronto ad accogliere il mondo dello sport internazionale”.

Di seguito il calendario dell’iniziativa: – VICENZA – 08/09/2025 – Parco Querini dalle ore 10 alle ore 19 Cerimonia ufficiale alle ore 12 – BARDOLINO (VR) – 14/09/2025 – Lungo Lago dalle ore 9 alle ore 18, crimonia ufficiale alle ore 11 – VILLORBA (TV) – 20/09/2025 – presso impianti sportivi dalle ore 10 alle ore 18, Cerimonia ufficiale alle ore 10.30 – BELLUNO – 20/09/2025 – Centro storico dalle ore 9 alle ore 12 Cerimonia ufficiale alle ore 12 – ROVIGO – 21/09/2025 – Piazza Matteotti – Giardino 2 torri Cerimonia ufficiale alle ore 18 – PORTOGRUARO (VE) – 21/09/2025 – Piazza della Repubblica dalle ore 9 alle ore 18 – Cerimonia ufficiale alle ore 18 – PADOVA – 28/09/2025 – Prato della Valle dalle ore 9 alle ore 19 Cerimonia ufficiale alle ore 12.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).