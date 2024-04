ROMA (ITALPRESS) – Lo sport come faro educativo, come habitat sociale, come propulsore di valori positivi. E” questa la vera essenza di “Banca Generali-Un Campione per Amico”, l’evento che da 23 anni porta nelle più suggestive piazze italiane migliaia di bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, curiosi di incontrare e giocare insieme a quattro miti dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Ciccio Graziani e Martin Castrogiovanni. “Banca Generali-Un Campione per Amico” ha come obiettivo quello di allestire nelle piazze più suggestive del Belpaese delle vere e proprie palestre a cielo aperto, consentendo ai giovani studenti di vivere una mattinata di sport, di divertimento e di condivisione, promuovendo l’attività motoria come elemento fondante di socialità e di crescita sana. A partire da domani, mercoledì, oltre 10 mila bimbi di tutta Italia potranno giocare a tennis, rugby, calcio e volley confrontandosi con dei veri Campioni di Sport e di Vita. Il tour prenderà in via da Arezzo e si snoderà, fermandosi solo nei mesi estivi, lungo tutta la penisola. “Siamo giunti alla 23^ edizione di ‘Un Campione per Amicò, tredici al fianco di Banca Generali, ma è sempre una grandissima emozione attraversare l’Italia da Nord a Sud, incontrare migliaia di bambini, giocare con loro e vedere come si divertono tutti insieme colorando con i loro sorrisi le più belle piazze italiane – racconta Adriano Panatta – Il nostro obiettivo vuole essere proprio questo: favorire attraverso il gioco, la condivisione, l’inclusione, l’accoglienza, il rispetto, tutti valori fondanti dello sport ma soprattutto della vita. Questo evento funziona perchè è partecipativo: noi giochiamo con ciascun bambino, parliamo con i loro insegnanti, con i genitori, desideriamo regalare a tutti una mattinata spensierata”. “Siamo felici di ripartire con questo evento straordinario non solo per l’entusiasmo e l’energia che sprigiona, ma anche e soprattutto per lo spirito e i valori di cui si fa portabandiera. L’esempio di questi campioni e di questo tour va oltre i confini dello sport esprimendo al meglio la voglia di stare assieme, fare squadra e di stare vicini sul territorio, elementi che da sempre contraddistinguono il nostro lavoro al fianco delle famiglie per accompagnarle nelle sfide legate al risparmio”, dichiara Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali. L’edizione 2024 di “Banca Generali-Un Campione per Amico” toccherà tra aprile, maggio e giugno sei città, e cioè Arezzo (10 aprile), Ravenna (23), Padova (8 maggio), Lucca (21), Trento (28) e Nocera Inferiore (4 giugno), per poi riprendere dopo la pausa estiva a partire dal mese di settembre. Il format rimane invariato: nelle più belle piazze italiane saranno allestiti quattro campi (di dimensioni ridotte) da tennis, volley, calcio e rugby, ci sarà animazione, musica, gadget, una mattinata di sport e di spensieratezza. Nelle tappe, parteciperanno ragazzi senza alcuna distinzione di abilità, grazie al coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio selezionate in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. Anche quest’anno è inoltre confermato il patrocinio del Coni.

– Foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]