ROMA (ITALPRESS) – Quattro nuove puntate in cui Imma (Vanessa Scalera), accanto alle indagini sui casi gialli che le se si presentano, vivrà anche la crisi del suo matrimonio con Pietro (Massimiliano Gallo), messo a dura prova (anche) dall’attrazione che il sostituto procuratore della Repubblica di Matera prova per il maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice). Questa, in estrema sintesi, la quarta stagione di “Imma Tataranni”, personaggio nato dalla penna di Mariolina Venezia, che arriva su Rai1 domenica 23 febbraio in cui la protagonista, sicura e determinata nel lavoro ma estremamente impreparata nella gestione del trambusto sentimentale che sta vivendo, cercherà di capire insieme al marito se il loro matrimonio ha ancora ragione di esistere o sarebbe meglio separarsi: “Imma approfondisce il rapporto con Calogiuri ma deve tirare le somme” dice la Scalera e Gallo concorda: “I personaggi giungono in un periodo della vita in cui devono rimettere tutto in discussione. Pietro cerca di avere risposte all’interno della coppia”.

La Scalera è entusiasta della nuova stagione in cui la novità, oltre al triangolo amoroso che tanto nuovo non è, è la depressione di Imma: “La vediamo stanca, sdraiata sul divano a guardare le soap turche. Si è lasciata andare” anticipa l’attrice che affronta anche il tema del rapporto tra una donna e un uomo più giovane. E non ci va leggera: “Non voglio più che faccia notizia una donna della mia età che sta con uno più giovane, basta parlare di toy boy. Bisogna togliere il velo a Maria: siamo intrisi di cattolicesimo e ci hanno incatenate ma noi non siamo solo madri e vergini. Il sesso deve essere raccontato anche da parte delle donne, non dobbiamo avere il pudore di farlo”. E, comunque, “Imma non sta con Calogiuri perchè è bello ma anche perchè è intelligente ed entusiasta e le ricorda sè stessa da giovane”.

Ancora attualità nelle parole sulla magistratura: “Non è la prima volta che lo dico, la magistratura è sotto attacco e credo che Imma la pensi come me. E’ un momento preoccupante”. “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” è prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com. La regia è di Francesco Amato. Nel cast ci sono anche, tra gli altri, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Carlo Buccirosso e Cesare Bocci.

