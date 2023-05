ROMA (ITALPRESS) – Sogni, idee, arte, emozioni: torna “Per Chi Crea”, il programma promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE che destina il 10% dei compensi della “Copia privata” a supporto della creatività e della promozione culturale dei giovani sotto i 35 anni di età. Interrotto durante la pandemia, il progetto si presenta nell’edizione 2023 con un significativo investimento di oltre 14 milioni di euro che serviranno a favorire la creatività di artiste e artisti – Under35 e residenti in Italia – che operano nelle arti visive, performative e multimediali, cinema, danza, letteratura, musica e teatro.

I bandi – da oggi online sul portale www.perchicrea.it – privilegiano in particolare: l’ampliamento dell’offerta e della domanda culturale, attraverso azioni volte al superamento del cultural divide; la specializzazione delle professionalità artistiche, anche attraverso il sostegno alla creazione, composizione, edizione, diffusione, esecuzione e promozione di nuove opere di giovani autrici e autori; l’internazionalizzazione, attraverso il sostegno alla diffusione di opere nel mercato internazionale; la promozione e la diffusione degli aspetti più qualificanti della cultura italiana, nella sua dimensione artistica, letteraria e storica, per rafforzare tra i giovani il senso di appartenenza alla Nazione e il ruolo da questa svolto nello sviluppo culturale mondiale; il coinvolgimento di più istituzioni o che siano realizzati sulla base di accordi di partenariato tra più soggetti proponenti; l’inclusione sociale.

L’edizione 2023 del programma “Per Chi Crea” si articola in tre bandi. Nello specifico: il bando “Nuove opere” per la realizzazione e promozione di opere inedite; il bando “Formazione e promozione culturale nelle scuole” riservato esclusivamente alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e secondo ciclo; il bando “Live e promozione nazionale e internazionale” per la realizzazione di live tour o rassegne, sia nazionali che internazionali, e progetti di traduzione in altre lingue e relativa distribuzione all’estero.

Le risorse complessivamente disponibili per l’edizione 2023 sono superiori a 14 milioni di euro, le candidature dovranno essere presentate entro mercoledì 28 giugno 2023 attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul sito www.perchicrea.it dove sono presenti tutti i materiali e le guide operative per la presentazione dei progetti, e dove, entro il 27 ottobre 2023, saranno pubblicati i progetti vincitori.

-foto ufficio stampa Siae-

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com