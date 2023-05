NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Agenzia per il Commercio Estero annuncia la seconda edizione di Italy on Madison: dal 22 al 28 maggio, una serie di eventi speciali ed eventi culturali metteranno in risalto i migliori marchi e la grande ristorazione italiana, offrendo ai newyorkesi un elegante inizio del “Memorial Day weekend”. I grandi marchi della moda e del design italiano e l’alta ristorazione made in italy mostreranno tutta la loro eccellenza in una delle strade più iconiche del mondo, la Madison Avenue di New York City.

Si comincia giorno 22 maggio, con la cerimonia di inaugurazione della seconda edizione di Italy on Madison, che come tradizione si svolgerà presso la sede dell’Italian Trade Agency 33 East 67th Street con inizio alle ore 11 e che darà il via ad un programma molto intenso di iniziative: seminari, sfiliate, cocktail, incontri con i media e con la grande community di New York.

Gli Stati Uniti rimangono il terzo paese partner dell’Italia, l’andamento settoriale delle importazioni Usa dall’Italia nel periodo gennaio/febbraio 2023 la quasi totalità dei settori del Made in Italy ha fatto registrare aumenti: Meccanica +20,5%, Moda e Accessori +0,1%, Chimica e Farmaceutica +13%, grande incremento del settore Agroalimentari e Bevande +63,6%, Semilavorati e Componenti +25,5%.

L’andamento degli scambi USA Italia continua a consolidare il forte aumento già rilevato nel 2022, +16,2%. L’interscambio Italia-USA ha registrato un incremento del +37,5%

“La prima parte del 2023 si è caratterizzata per una ulteriore crescita del Made in Italy in USA nelle sue molteplici espressioni merceologiche – dice Antonino Laspina, direttore dell’Agenzia ICE di New York, coordinatore della rete USA -. L’evento ‘Italy on Madison 2023’ intende essere un ulteriore supporto in attività promozionali e di comunicazione alle imprese italiane che operano nel più ‘italiano’ shopping district fuori dall’Italia. E’ una occasione per trasformare ulteriormente il grande potenziale di mercato in business per le imprese del Made in Italy”.

