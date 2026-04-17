TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha confermato che lo Stretto di Hormuz sarà completamente aperto al passaggio di tutte le navi commerciali per l’intera durata del cessate il fuoco. “Il transito delle navi attraverso lo Stretto di Ormuz avverrà secondo il percorso annunciato e coordinato dall’Autorità portuale iraniana”, ha precisato Araghchi ripreso dalla Tv al Jazeera. La decisione di Teheran rappresenta un chiaro segnale di distensione in questa fase di tregua, dopo settimane di forte tensione nella regione del Golfo. Lo Stretto di Hormuz, cruciale per il trasporto mondiale di petrolio, torna così pienamente operativo per il traffico commerciale durante il periodo di cessate il fuoco.

TRUMP RINGRAZIA L’IRAN

“L’Iran ha appena annunciato che lo Stretto di Hormuz è completamente aperto e pronto al transito. Grazie”. Così su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo che il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha annunciato su X che lo Stretto di Hormuz è aperto al transito delle navi commerciali per tutta la durata del cessate il fuoco in Libano, iniziato ieri sera per dieci 10 giorni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito, in seguito al suo precedente annuncio su Truth, che “lo Stretto di Hormuz è completamente aperto al commercio, ma il blocco navale contro l’Iran rimarrà in vigore fino a quando il nostro accordo non sarà completato al 100%”. Trump ha aggiunto che “il processo dovrebbe essere molto rapido, dato che la maggior parte dei punti sono già stati negoziati”.

PEZESHKIAN “NON CERCHIAMO L’ARMA NUCLEARE”

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito che l’Iran non intende dotarsi di armi nucleari né destabilizzare la regione, sottolineando al contempo il diritto di difendere con dignità la propria unità territoriale. In una dichiarazione rilasciata oggi, ripresa dalla Tv al Kazeera, Pezeshkian ha affermato: “Non cerchiamo di possedere armi nucleari né di destabilizzare la regione. Difendiamo con dignità la nostra integrità territoriale e siamo impegnati nel rispetto dei quadri giuridici internazionali. Speriamo che la controparte lo comprenda”. Il presidente iraniano ha poi criticato duramente “la controparte”, accusandola di essersi isolata a livello internazionale a causa degli assassinii di comandanti militari e figure politiche e dell’uccisione di bambini nella regione. Le dichiarazioni di Pezeshkian arrivano in un momento delicato, mentre è in vigore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Iran, Israele e Washington, e mentre proseguono i contatti indiretti per una possibile de-escalation.

IL COMANDANTE DELL’ESERCITO “PRONTI A REAGIRE A OGNI MINACCIA”

Il comandante dell’esercito iraniano, Amir Hatami, ha ribadito la piena prontezza delle forze armate a rispondere a qualsiasi mossa ostile, sottolineando che “le mani sono sul grilletto” per respingere ogni minaccia o aggressione da parte del nemico. Lo riporta la Tv al Jazeera. In una dichiarazione diffusa oggi, Hatami ha affermato che le forze armate iraniane sono “in massima allerta e pronte a reagire con forza contro qualsiasi movimento ostile”. Le parole del comandante arrivano mentre è in vigore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Iran, Israele e Washington, ma in un clima che resta estremamente teso nella regione.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).