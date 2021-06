Sarà Bryan Adams, musicista e fotografo, a scattare il Calendario Pirelli 2022. Lo ha annunciato attraverso i propri canali social lo stesso artista canadese. “Sono orgoglioso di essere stato scelto come fotografo del Calendario Pirelli 2022. Unire la fotografia e la musica per ‘The Cal™’ è molto emozionante e senza dubbio coinvolgerà persone straordinarie. Tra poche settimane inizierà lo shooting. Sono elettrizzato”, ha dichiarato. La notizia segna il ritorno di The Cal, dopo la sospensione della sua produzione decisa lo scorso anno per l’emergenza Covid. Oltre che nel 2021, la storia del Calendario aveva già registrato sospensioni nel 1967 e poi dal 1975 al 1983.

Fin dalla fine degli anni ’90, Bryan Adams ha coniugato la propria carriera nel mondo del rock con la sua passione per la fotografia, ottenendo il successo con scatti, tra gli altri, di artisti del mondo della musica e del cinema e dei protagonisti del mondo della moda. Tra le persone immortalate vi sono Sir Mick Jagger, John Boyega, Amy Winehouse, Naomi Campbell, ma anche personaggi del mondo della politica e statisti, fino alla Regina Elisabetta, che Bryan fotografò in occasione del suo Giubileo d’Oro. I suoi ritratti sono comparsi su testate come “Vogue”, “Vanity Fair”, “GQ” e “Harper’s Bazaar”, oltre che sul suo magazine dedicato all’arte “Zoo”. Tra le pubblicazioni dei suoi lavori si ricordano ‘American Women’ (2004), ‘Exposed’ (2012), il progetto sui veterani di guerra britannici ‘Wounded: The Legacy of War’ (2014) e ‘Homeless’, uscito nel 2019. L’altra faccia della sua creatività, la musica, nel corso degli ultimi 40 anni lo ha visto affermarsi al vertice delle classifiche in oltre 40 Paesi in tutto il mondo. Si è aggiudicato 3 Academy Award, 5 nomination al Golden Globe e un Grammy Award. Nel 2021 uscirà il suo 15esimo album.

(ITALPRESS).