ROMA ((ITALPRESS) – “Ballando con le stelle” diventa maggiorenne. L’edizione che prenderà il via sabato 21 ottobre su Rai1 è, infatti, la 18° per un programma che nel 2005 ha tentato, riuscendoci, di portare il ballo nella prima serata televisiva. Certo, con gli anni qualcosa è cambiato e Milly Carlucci e i suoi autori hanno scoperto la potenza delle storie di cui i concorrenti erano, spesso inconsapevolmente, portatori. Nelle ultime stagioni si è ampliato lo spazio per i racconti e le confessioni dei vip in gara che hanno deciso di raccontarsi e raccontare fatti anche mai detti prima forse perchè, come afferma la conduttrice, “il ballo è terapeutico”. Chissà cosa avranno da raccontare i concorrenti scelti per la 18° edizione che sono, in ordine rigorosamente alfabetico: Lino Banfi, Sara Croce, Antonio Caprarica, Rosanna Lambertucci, Teo Mammucari, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Lorenzo Tano, Giovanni Terzi, Ricky Tognazzi, Simona Ventura e Wanda Nara. Un cast, come si vede, eterogeneo che cerca di strizzare l’occhio a un pubblico più ampio possibile. Nell’attesa di scoprire i loro racconti sappiamo che la giuria di “Ballando” è stata confermata in toto: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarellli e Guillermo Mariotto.

Confermati anche i “tribuni del popolo” Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Confermatissimo, infine, Paolo Belli (con la sua orchestra) che, dice, “da qui alla fine eseguiremo dal vivo tra i 350 e i 400 brani”. Anche in questa edizione non mancherà il ballerino per una notte che, nella prima puntata, sarà Andrea Antonello, un ragazzo affetto da un disturbo dello spettro autistico che si esibirà sulle note di “Vent’anni” di Massimo Ranieri. La sua presenza servirà, spiega la Carlucci, “a parlare di autismo, un problema che riguarda 600 mila ragazzi in Italia. Speriamo che, vedendo Andrea, gli spettatori si chiedano: Cosa posso fare io?”.

Entusiasti i concorrenti ai nastri di partenza: Caprarica dice di avere “accettato una sfida nuova. Agnes De Mille diceva che nel ballo vale più una bella caviglia di una bella testa. Ho sempre lavorato con la testa, ora vedremo se il pubblico mi apprezzerà anche per la caviglia”; Lino Banfi (che ha lavorato con la Carlucci nel film “Pappa e ciccia”) rivela che “Milly mi ha corteggiato per 18 anni per portarmi qui. Mia moglie ogni tanto mi diceva: Su, faglielo un ballo ogni tanto!”; Simona Ventura scherza sulla competizione tra lei e il suo compagno Giovanni Terzi: “E’ stata un’idea di Milly. E’ la prima volta che facciamo un lavoro insieme in tv anche se, in realtà, ci hanno separato e non ci vediamo mai!”; Wanda Nara ricorda che “quando sono arrivata in Italia, quindici anni fa, la prima telefonata che ho ricevuto è stata quella di Milly ma allora ero incinta e non me la sentivo. L’anno scorso , però, sono stata la ballerina per una notte e ho promesso che sarei tornata”. Ora è pronta a farsi conoscere dal pubblico italiano che, dice, “non mi conosce, le persone sanno le cose che hanno letto di me. Sono una donna come tante, con tanta forza e tanta voglia di imparare una cosa nuova. La gente pensa che, se sei argentino, hai il ballo nel sangue: non è affatto vero”.

