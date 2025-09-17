Torna “Acetaie Aperte”, dal 26 settembre al 4 ottobre la 24^ edizione

MODENA (ITALPRESS) - Si scaldano i motori per l’edizione 2025 di Acetaie Aperte. L'evento - organizzato da “Le Terre del Balsamico”, Consorzio di secondo grado di cui fanno parte il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP e il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP - è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena. Degustazioni, visite guidate e attività collaterali nelle acetaie in una edizione, la 24esima, rinnovata nel format, e che prevede, dal 26 settembre al 4 ottobre, una settimana di eventi diffusi che coinvolgeranno anche il Teatro Comunale Pavarotti-Freni e la Biblioteca Civica Antonio Delfini. L'attività è realizzata con il Contributo del MASAF DM n.0672459 del 20/12/2024 fsc/azn