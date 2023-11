Torino, Tresso “Think Forestry importante per il patrimonio verde”

TORINO (ITALPRESS) - "Iniziative come quella di oggi sono fondamentali, è un segnale per una città come Torino che ha bisogno di mantenere un patrimonio verde". Lo ha detto l'assessore al verde pubblico di Torino, in occasione della piantumazione di oltre 1000 alberi al parco Colletta di Torino nell'ambito del progetto di Intesa Sanpaolo "Think Forestry". xb4/mgg/gtr