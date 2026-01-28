Torino, sequestrati droga e armi in una cantina delle case popolari

TORINO (ITALPRESS) – Cinquanta panetti di hashish dal peso di oltre 3 chilogrammi, un fucile con canne mozze e uno a pompa entrambi di calibro 12, accanto a una cinquantina di cartucce dello stesso calibro. È quanto trovato dai Carabinieri della stazione di Caselle Torinese in una cantina, occupata abusivamente, di una palazzina di edilizia popolare di Borgaro Torinese, nella prima cintura del capoluogo. Il controllo è scattato nelle prime ore del mattino del 12 gennaio e tutto il materiale è stato sequestrato. Sono in corso accertamenti sulla provenienza delle armi, per risalire ai proprietari e ricostruire le modalità con cui sono state nascoste nella cantina dell’ignaro proprietario. Procede la Procura di Ivrea.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).