Torino, nel 2025 controllate dai Nas 450 strutture sanitarie e denunciate 90 persone

TORINO (ITALPRESS) – 14 persone arrestate, tre ordinanze della misura cautelare del “divieto di avvicinamento alle persone offese” e oltre 70 perquisizioni eseguite in diverse regioni italiane, nell’ambito di operazioni che hanno riguardato gravi maltrattamenti all’interno di strutture sanitarie e il contrasto al traffico illecito di sostanze dopanti. È il bilancio delle attività svolte nel 2025 dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Torino, nei settori sanitario e farmaceutico.

Lo scorso anno sono state controllate 450 strutture sanitarie di vario genere, nelle quali i militari dell’Arma hanno riscontrato criticità che hanno portato alla denuncia di oltre 90 persone, contestando 54 sanzioni amministrative. Le accuse sono gravi: abbandono di ospiti, somministrazione di farmaci scaduti, esercizio abusivo della professione sanitaria, falso materiale e sostituzione di persona. Sotto la lente è finita anche la gestione dei farmaci stupefacenti, con violazioni sulle norme di conservazione. In particolare, per 6 di queste strutture è stato deciso un provvedimento sospensivo, ma anche il sequestro per gravi carenze strutturali e gestionali. Anche il settore farmaceutico è stato monitorato con circa 40 ispezioni mirate, che hanno portato alla denuncia di 10 persone per reati che vanno dal falso materiale, ideologico, sostituzione di persona, somministrazione di farmaci scaduti e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, fino a sanzioni per violazioni della normativa di settore

In totale, nell’ambito della sicurezza sanitaria e farmaceutica, sono state fatte sanzioni amministrative per oltre 60 mila euro, ritirando dal mercato farmaci e dispositivi medici per un valore di 21 mila euro.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

