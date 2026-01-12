TORINO (ITALPRESS) – “Torino ha tanti problemi come tutte le città metropolitane, cercherò di affrontarli con entusiasmo e spirito di servizio. Sono il questore di tutto l’ambito metropolitano, cercherò di vivere il territorio quotidianamente come ho sempre fatto nel mio passato”. Sono queste le prime parole del nuovo questore di Torino Massimo Gambino, che succede al predecessore Paolo Sirna, nella conferenza stampa di presentazione questa mattina nella sede di corso Vinzaglio. “Non voglio entrare a gamba tesa su una realtà che non conosco, devo comprendere tutte le realtà che ci sono, ho l’umiltà di dire questo e ho chiesto ai miei collaboratori la massima disponibilità – ha aggiunto – A Torino c’è un controllo del territorio importante e continueremo così, bisogna anche incidere con i reparti specializzati come il reparto prevenzione crimine per il controllo del territorio”.

