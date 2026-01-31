Partiti a Torino i tre tronconi del corteo contro lo sgombero di Askatasuna

TORINO (ITALPRESS) – E’ partita la grande manifestazione annunciata oggi a Torino, organizzata come reazione allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Il corteo in questo momento è diviso in tre tronconi, in cui sono presenti centinaia di persone.

Uno prende il via dalla stazione di Porta Susa, dove un gruppo di attivisti si è arrampicato su un ponteggio da cantiere per esporre lo striscione “Askatasuna vuol dire libertà”. Qui sono presenti anche alcune sigle sindacali come Cobas e Usb, oltre ai rappresentanti dell’assemblea studentesca. Il secondo si è dato appuntamento davanti alla stazione di Porta Nuova, dove sventolano anche alcune bandiere Pro Pal. Il terzo prende le mosse da Palazzo Nuovo, sede della facoltà umanistica che da tre giorni è stata occupata.

Nella zona del centro alcuni commercianti hanno preferito abbassare le saracinesche, per timore di scontri e disordini.

