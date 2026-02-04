Scontri a Torino, domiciliari per il presunto aggressore dell’agente. Liberi con obbligo di firma gli altri due arrestati

TORINO (ITALPRESS) – Un arresto ai domiciliari e due scarcerazioni con obbligo di firma. È questa la decisione del gip del Tribunale di Torino sulle tre persone arrestate subito dopo gli scontri durante il corteo pro Askatasuna. Il provvedimento è stato preso al termine dell’udienza di convalida dell’arresto dei tre manifestanti. Uno di loro, quello che si trova ai domiciliari, è il ragazzo di 22 anni di Grosseto accusato di concorso in lesioni e rapina, per avere fatto parte del gruppo di violenti che ha aggredito il poliziotto a colpi di martello. Gli altri due giovani sono entrambi torinesi.

SALVINI “GIÀ A PIEDE LIBERO. VERGOGNA”

“Già a piede libero. Vergogna. Votare SÌ al referendum sulla Giustizia è un dovere morale”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).