Torino, arrestato un 33enne che trasportava 425kg di hashish

TORINO (ITALPRESS) – Manovre azzardate e grossi borsoni che occupavano anche i sedili posteriori, tanto da sollecitare gli ammortizzatori del crossover alla guida del quale vi era un 33enne di Torino. Campanelli d’allarme che hanno indotto la pattuglia della Tenenza di Nichelino, in sosta per un posto di controllo in via Scarrone, a procedere al controllo dell’auto e identificare il conducente. 2

Intenzione che in un primo momento non si era concretizzata dato che l’uomo alla guida del veicolo ha proseguito dritto sfrecciando ad alta velocità in direzione Torino. Un lungo inseguimento terminato dopo 24 km a pochi passi dall’uscita della tangenziale e conclusosi grazie al coordinamento di più pattuglie che hanno bloccato l’auto in corso Cincinnato, nel quartiere Lucento.

A seguito della perquisizione dell’auto, i militari hanno rinvenuto varie buste e borsoni contenenti un‘ingente quantità di hashish, per un peso complessivo che sfiora la mezza tonnellata (425 chili). Il conducente, con precedenti specifici e sprovvisto di patente, è stato arrestato per “detenzione a fini spaccio” e portato al carcere Lorusso e Cutugno.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).