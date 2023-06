TORINO (ITALPRESS) – Condanna a 18 mesi confermata per Chiara Appendino. Si è chiuso così per l’ex sindaca di Torino e oggi parlamentare del M5S il processo d’appello per i fatti accaduti il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Quella sera un’ondata di panico collettivo provocò la morte di due donne, Erika Pioletti, deceduta alcuni giorni dopo i fatti, e Marisa Amato, rimasta tetraplegica per le lesioni riportate e morta 19 mesi dopo, oltre 1.600 furono i feriti. Dieci gli imputati in tutto, accusati di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni plurime colpose.

-foto xb2-

(ITALPRESS).

