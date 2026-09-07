Top Manager Reputation, ad agosto Andrea Orcel conquista la vetta. Sul podio Messina e Berlusconi

MILANO (ITALPRESS) – Cambio al vertice nella classifica Top Manager Reputation, l’Osservatorio permanente di Reputation Manager, di agosto: Andrea Orcel (90,81) conquista la vetta grazie al miglior semestre di sempre, al 22° trimestre consecutivo in crescita di UniCredit e al consolidamento in Commerzbank. Sale Carlo Messina (90,23), grazie ai risultati di Intesa Sanpaolo e al ruolo primario nel risiko italiano. Terzo Pier Silvio Berlusconi (90,17), con riorganizzazione internazionale di MFE, record di ascolti, lancio della nuova Mediaset Italia.

Conferma il quarto Claudio Descalzi (88,39), sostenuto dai risultati di Eni e dalla mossa strategica del progetto Cronos sul gas naturale. Quinto Flavio Cattaneo (81,78), tra innovazione energetica, blockchain e peso internazionale nel bilancio di Enel, seguito da Renato Mazzoncini (81,25), con la semestrale di A2A. Sale al settimo Matteo Del Fante (78,57), grazie all’Opas su TIM e al semestre record di Poste; ottavo Urbano Cairo (78,29), seguito da Luca de Meo (73,73), la cui cura in Kering comincia a dare i primi risultati, e da Alessandro Benetton (72,81).

All’11° Pietro Labriola (72,61), sostenuto dal ritorno all’utile di TIM e dalle prospettive aperte dall’operazione Poste, seguito da Pierroberto Folgiero (72,47), Claudio Andrea Gemme (72,37), con progetti infrastrutturali e di mobilità di Anas, Gian Maria Mossa (71,84), miglior semestre nella storia di Banca Generali, Cristina Scocchia (70,36), impegnata nell’espansione internazionale di Illycaffè, e Luca Dal Fabbro (69,74). Sale al 17° Luigi Lovaglio (69,16), che gioca le sue carte nel risiko; seguono Fabrizio Palermo (68,05) e Giuseppe Castagna (68,03), sostenuto dai risultati di Banco BPM. Chiude la Top 20 Marina Berlusconi (66,00).

Si distinguono poi Pietro Salini (21°, +4), grazie alle operazioni strategiche di Webuild; Joerg Eberhart (23°, +3), che continua nel rilancio di ITA Airways; Agostino Scornajenchi (26°, +6), con ottimi risultati Snam; Paolo Gallo (28°, +2), impegnato nell’espansione internazionale di Italgas; e Philippe Donnet (30°, +6), forte della crescita di Generali e del nuovo programma europeo per le imprese.

– foto Top Manager Reputation –

(ITALPRESS).