Top Dealers Italia, Catalani (BCA) “Resta cruciale il ruolo delle persone”

MILANO (ITALPRESS) - "Un dealer top è un dealer che ha una visione, che ha saputo crescere e sta crescendo alla velocità del mercato e ha capacità di innovare sia da un punto di vista tecnologico che dei processi". A dirlo è Fabrizio Catalani, Sales Director BCA, in occasione del primo evento 2026 di Top Dealers Italia a Milano. f12/fsc/azn