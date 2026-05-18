Remigrazione, Donzelli “Approfondiremo proposta di legge, ma ha delle falle”

ROMA (ITALPRESS) - "La proposta di legge sulla remigrazione la discuteremo e la approfondiremo, però la parola ha un suo significato. Nel concreto la legge prevede di dare incentivi economici per consentire alle persone di tornare spontaneamente nei propri territori d'origine; faccio presente che in buona parte viene fatto ma con delle garanzie di non ritorno perché se la legge della remigrazione fosse applicata così com'è, rischieremmo un turismo di persone che vengono per prendere i soldi e tornare a casa propria. Il concetto di far tornare le persone che sono in Italia nella propria terra d'origine lo condividiamo perché è inutile togliere anche togliere ricchezza alle nazioni di partenza. Ma la legge in sé ha molte falle, è uno slogan semplice ma che rischierebbe di incentivare un turismo migratorio". Così Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione FdI, a margine di una conferenza stampa alla Camera. xb1/ads/mca2