ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo di Tommy 2023 – il tour nei palazzetti che ha registrato il tutto esaurito per le date di Roma, Napoli, Bari, Padova, Milano e Catania – Tommaso Paradiso annuncia il Tommy Summer Tour 2024. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti, il tour farà tappa in tutta Italia a partire da Ferrara (30 giugno Ferrara Summer Festival), per poi proseguire a Roma (4 luglio Rock in Roma), Pistoia (7 luglio Pistoia Blues), Servigliano (FM) (13 luglio Nosound Fest), Paestum (21 agosto Oversound Music Festival), Molfetta (22 agosto Banchina San Domenico) e chiudersi a Diamante (CS) (24 agosto Teatro dei Ruderi di Cirella). I biglietti del tour sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

