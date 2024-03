Toffanin “Nuova BMW X2, un coupé che strizza l’occhio all’off-road”

ROMA (ITALPRESS) - "Arriva la seconda generazione di BMW X2 che sostituisce il modello precedente che è stato sul mercato dal 2018 e ha venduto 390 mila unità, 20 mila delle quali in Italia. La nuova vettura cresce di 19 centimetri e cambia anche come forme e proporzioni. Oggi entra a far parte della famiglia X con il numero pari, cioè nella famiglia dei fuoristrada, ma con il 2 e quindi in una versione sportiva" spiega Alessandro Toffanin responsabile comunicazione prodotto di BMW Italia. col/tvi/gtr