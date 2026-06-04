Salute e prevenzione, al via la Milano Health Week 2026

MILANO (ITALPRESS) - Salute femminile e maschile, neuroscienze, nutrizione, oncologia e prevenzione cardiometabolica: sei padiglioni tematici e due truck per screening gratuiti, oltre 50 attività dedicate ai cittadini e più di 60 incontri con specialisti. Sono i numeri della prima edizione della Milano Health Week in Portanuova, il festival europeo dedicato a prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale applicata alla medicina che per tre giorni trasformerà Piazza Gae Aulenti e il distretto di Portanuova in un grande villaggio open-air della salute. f50/fsc/gsl