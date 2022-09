ROMA (ITALPRESS) – “Le notizie pubblicate da alcuni organi di stampa in merito all’uscita di Chiara Ferragni dal Consiglio di Amministrazione di Tod’s sono prive di ogni fondamento”. È quanto si legge in una nota di Tod’s. “Come chiaramente indicato nel comunicato stampa di ieri, Chiara Ferragni ha semplicemente cambiato la qualifica di Amministratore indipendente, ma rimane a tutti gli effetti membro del Consiglio di Amministrazione di Tod’s”, prosegue la nota.

Commenta Diego Della Valle: “Che Chiara sia membro del CdA di Tod’s per me era ed è un grandissimo piacere”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).